Гасперини оценил игру Малиновского в матче с Ромой

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Ромой (2:0) в матче 5 тура Серии А.

"Отличная игра против оппонента, который продолжает свое развитие. Рома растет, мы опасались перед матчем. Не перешел в Рому летом из любви к Аталанте.

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Руслан Малиновский хорошо сыграл, он игрок высокого уровня. Рад и за Кьяера, которого мы подписали в последний день трансферного окна", – цитирует Гасперини официальный сайт Аталанты.

Руслан Малиновский сыграл полный матч 5 тура Серии А против Рома, а Аталанта получила выездную победу (2:0).

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