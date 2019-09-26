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Гасперини оценил игру Малиновского в матче с Ромой

08:50 235 Читати українською
Гасперини оценил игру Малиновского в матче с Ромой
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Ромой (2:0) в матче 5 тура Серии А.

 
Дуван Сапата 71’
Мартен де Рон 90’
71’ Дуван Сапата
90’ Мартен де Рон

"Отличная игра против оппонента, который продолжает свое развитие. Рома растет, мы опасались перед матчем. Не перешел в Рому летом из любви к Аталанте.

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Руслан Малиновский хорошо сыграл, он игрок высокого уровня. Рад и за Кьяера, которого мы подписали в последний день трансферного окна", – цитирует Гасперини официальный сайт Аталанты.

Руслан Малиновский сыграл полный матч 5 тура Серии А против Рома, а Аталанта получила выездную победу (2:0).

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