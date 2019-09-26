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Рома – Аталанта – 0:2 – видео голов и обзор матча

00:08 26 Читати українською
Рома – Аталанта – 0:2 – видео голов и обзор матча
Рома – Аталанта: видео голов и обзор матча 25 сентября 2019

Аталанта с Русланом Малиновским победила Рому в 5-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Аталанта.

 
Дуван Сапата 71’
Мартен де Рон 90’
71’ Дуван Сапата
90’ Мартен де Рон

Матч и онлайн-трансляция Рома – Аталанта стартовал в 20:00. Руслан Малиновский второй тур подряд попал в стартовый состав и провел на поле 78 минут.

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В первом тайме несколько активнее выглядела Рома, но команды ушли на перерыв без голов. Во второй половине игры точные удары Сапаты и де Рона принесли Аталанте победу со счетом 2:0. Паулу Фонсека потерпел первое поражение в Италии, а Рома опустилась на 5-е место. Аталанта на 3-й позиции.

К слову, уже 1 октября Аталанта примет Шахтер в матче Лиги чемпионов.

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Мариуполь – Динамо: анонс матча УПЛ
25 сентября
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Теги
Италия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Видеоновости Серия А Аталанта Аталанта Рома Рома Рома - Аталанта
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