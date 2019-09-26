Гасперіні оцінив гру Маліновського в матчі з Ромою

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над Ромою (2:0) у матчі 5 туру Серії А.

"Відмінна гра проти опонента, який продовжує свій розвиток. Рома зростає, ми побоювалися перед матчем. Не перейшов у Рому влітку з любові до Аталанти.

Рома – Аталанта – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Маліновський добре зіграв, він гравець високого рівня. Радий і за К'яера, якого ми підписали в останній день трансферного вікна", – цитує Гасперіні офіційний сайт Аталанти.

Руслан Маліновський відіграв повний матч 5 туру Серії А проти Рома, а Аталанта здобула виїзну перемогу (2:0).

Аталанта – Рома: Маліновський та компанія б'ють Фонсеку, небезпека для Шахтаря та "український вечір" у Римі