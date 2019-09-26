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Гасперіні оцінив гру Маліновського в матчі з Ромою

08:50 1058 Читать на русском
Гасперіні оцінив гру Маліновського в матчі з Ромою
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над Ромою (2:0) у матчі 5 туру Серії А.

 
Дуван Сапата 71’
Мартен де Рон 90’
71’ Дуван Сапата
90’ Мартен де Рон

"Відмінна гра проти опонента, який продовжує свій розвиток. Рома зростає, ми побоювалися перед матчем. Не перейшов у Рому влітку з любові до Аталанти.

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Маліновський добре зіграв, він гравець високого рівня. Радий і за К'яера, якого ми підписали в останній день трансферного вікна", – цитує Гасперіні офіційний сайт Аталанти.

Руслан Маліновський відіграв повний матч 5 туру Серії А проти Рома, а Аталанта здобула виїзну перемогу (2:0).

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