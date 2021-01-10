Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча 17-го тура Серии А против Беневенто и пролил свет на конфликт с Папу Гомесом.

"Мы здорово провели первый тайм, а затем пропустили мяч вопреки логике игры. Он мог полностью изменить ход встречи. Но мои игроки сохранили головы ясными, и, продолжая играть так же, как и раньше, шли вперед к победе. Сохранить такой подход – большая сила.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Беневенто – Аталанта – 1:4

Конечно, качество игроков повышает шансы на победу. Иличич сыграл невероятным образом, но за последние недели у нас каждый отличился или ассистом, или голом. Когда мы идем в атаку, знаем, что можем забить. У нас много вариантов, как отправить мяч в сетку.

Я рад, что мы вернули уверенность в себе, понимание, что способны бороться до 95-й минуты, энтузиазм. Этот сезон необычен, и я не знаю, сможем ли мы поддерживать ту же интенсивность, выступая каждые три дня. Но могу сказать, что наш менталитет помогает нам преодолевать усталость, а такое выступление только повысит нашу уверенность.

Конфликт с Гомесом? Команда выступала не лучшим образом, а Гомес не подстроился под изменения. Он плохо играл в полузащите, Ремо Фройлер помогает нам гораздо больше. В прошлых сезонах мы тоже вносили различные поправки, но тогда они находили понимание, в отличие от нынешней ситуации", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Добавим, что Аталанта разбила Беневенто (4:1) в матче 17-го тура, а наш Руслан Малиновский записал в свой актив ассист.

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