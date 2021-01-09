Аталанта, несмотря на убедительный счет, не без проблем справилась с Беневенто в 17 туре чемпионата Италии (4:1). Руслан Малиновский вышел во втором тайме. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Беневенто – Аталанта на "Футбол 24" стартовал в 16:00 по Киеву. Обе команды набрали неплохую форму – бергамаски не проигрывали уже в 6-ти матчах чемпионата, 4 из которых выиграли, а Беневенто в последних 5-ти матчах победил трижды. На момент начала игры Аталанта занимала 7-ю позицию Серии А (28 очков), а команда Филиппо Индзаги разместилась на приличном для себя 10-м месте (21 пункт). Это был лишь третий в истории матч Серии А между этими командами – в предыдущих двух триумфовали бергамаски (1:0 и 3:0).

Руслан Малиновский уже в третий раз подряд начал игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник в текущем чемпионате Италии сыграл уже 13 матчей (634 минуты), в которых отметился одним голом и дважды ассистировал партнерам. Правда, последнее результативное действие Малиновского было датировано еще 13 декабря – тогда Руслан поразил ворота Фиорентины ударом со штрафного.

Поединок, который открывал программу 17-го тура Серии А, проходил под настоящим ливнем, который накрыл практически всю Италию. Учитывая погодные условия, план Гасперини на игру был понятен – забить быстрый гол. Аталанта вполне могла реализовать замысел своего тренера, создав ряд моментов уже в дебюте. Правда, Госенс ​​и Сапата свои шансы не использовали, пробив неточно с нескольких метров. Выделялся Иличич, который организовал два момента для партнеров, но тех подвела меткость. Что касается Беневенто, то подопечные Филиппо Индзаги в первые минуты только отбивались. При такой игре не помешал бы Малиновский с его умением пробить издали, но украинец наблюдал за игрой со скамейки.

Быстрого забитого мяча не получилось, игра перешла в центр поля без особых моментов. Практически все атаки гостей шли через Иличича, а вот Пессина, которому отдал предпочтение Гасперини вместо Малиновского, был малозаметен.

Наконец, на 31-й минуте гости заслуженно забили, хотя не обошлось без доли везения. Символично, что автором гола стал именно Йосип Иличич. Словенец подхватил мяч на чужой половине, обыграл двух соперников и вошел в штрафную. Мяч после удара Иличича срикошетил от защитника и закатился в ближний угол. 0:1.

Пессина пробил с лету после подачи с углового – эффектно, красиво, но выше. Иличич (безальтернативно лучший в первом тайме) роскошно закрутил в дальний угол с линии штрафной – штанга! Еще один момент имел Сапата, удар которого по центру ворот парировал Монтипо. 0:1 в первом тайме – огромное преимущество Аталанты со скользким счетом.

Второй тайм стартовал с супермомента Аталанты. Пессина вывел Толои почти один на один с голкипером, однако защитник не попал в ближний угол. Тем более шокирующим стал гол Беневенто – команда Индзаги реализовала первый же момент. 19-летний защитник Кристиан Пастина, который вышел сразу после перерыва (дебют в Сери А!), исполнил навес на линию вратарской, который в падении замкнул Сау. 1:1!

Индзаги провел сразу 3 замены, полностью освежив атаку, а вот Гасперини не спешил с ротацией. Лишь на 64-й минуте наставник гостей бросил в бой Малиновского, который стал первым джокером Аталанты. Бергамаски вспомнили о дальних ударах – счастья попытал Госенс, но точно в голкипера. Малиновский разогнал атаку и нашел Сапату в штрафной, однако тот проиграл силовую борьбу и упустил момент для удара.

На 69-й минуте гости забили второй гол. Иличич обыгрался с Ромеро и пробил в дальний угол, Монтипо отбил, но Толои был первым на добивании. Сразу же Аталанта провела быструю контратаку, которую точным ударом завершил Сапата после навеса Иличича. 1:3 – гости за 2 минуты фактически сняли все вопросы.

Это деморализовало хозяев, которые откровенно бросили играть. Аталанта без проблем довела матч до победы, создав еще несколько возможностей для взятия ворот. Одна из них завершилась голом – Малиновский разогнал контратаку гостей и отдал на Муриэля, а тот эффектно закрутил в дальний угол. Формально ассист украинца – третий для него в сезоне, но главным героем эпизода стал именно Муриэль.

Видео ассиста Малиновского

1:4 – Аталанта набрала 31 очко и поднялась в топ-4, потеснив Ювентус из зоны ЛЧ. Правда, туринцы свой поединок против Сассуоло проведут в воскресенье. Беневенто пока остался десятым.

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