"Ми здорово провели перший тайм, а потім пропустили м'яч всупереч логіці гри. Він міг повністю змінити хід зустрічі. Але мої гравці зберегли голови ясними, і, продовжуючи грати так само, як і раніше, йшли вперед до перемоги. Зберігати такий підхід – велика сила.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Беневенто – Аталанта – 1:4

Звичайно, якість гравців підвищує шанси на перемогу. Ілічіч зіграв неймовірним чином, але за останні тижні у нас кожен відзначився або асистом, або голом. Коли ми йдемо в атаку, знаємо, що можемо забити. У нас багато варіантів, як відправити м'яч у сітку.

Я радий, що ми повернули впевненість у собі, розуміння, що здатні боротися до 95-ї хвилини, ентузіазм. Цей сезон незвичайний, і я не знаю, чи зможемо ми підтримувати ту ж інтенсивність, виступаючи кожні три дні. Але можу сказати, що наш менталітет допомагає нам долати втома, а такий виступ лише підвищить нашу впевненість.

Конфлікт із Гомесом? Команда виступала не найкращим чином, а Гомес не підлаштувався під зміни. Він погано грав у півзахисті, Ремо Фройлер допомагає нам набагато більше. У минулих сезонах ми теж вносили різні правки, але тоді вони знаходили розуміння, на відміну від нинішньої ситуації", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Додамо, що Аталанта розбила Беневенто (4:1) у матчі 17-го туру, а наш Руслан Маліновський записав до свого активу асист.

Беневенто – Аталанта: Маліновський добиває знаменитого чемпіона та асистує на шедевр, але опинився в тіні супергероя