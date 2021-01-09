В матче 17-го тура Серии А Беневенто на своем поле уступил Аталанте (1:4). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось продавить оборону Беневенто лишь на 30-й минуте: после выстрела Иличича мяч срикошетил от защитника и закатился в ближний угол. Начало второго тайма шокировало бергамцев неожиданным голом: Марко Сау удачно замкнул прострел одноклубника.

"Малиновский – всегда опасен": Гасперини поставил украинца в пример россиянину Миранчуку

На 63-й минуте на поле появился Малиновский и Аталанта почти сразу забила. В течение двух минут Толои и Сапата фактически определили победителя матча. А за несколько минут до финального свистка Муриель поставил жирную точку в матче после ассиста Руслана.

Победа позволила Аталанте набрать 31 очко и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы Серии А, опередив Ювентус.

Аталанта разгромила Беневенто – Малиновский отдал голевой пас на шедевр и стал одним из джокеров