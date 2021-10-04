"Без сомнений, пропущенный на 30-й секунде гол и еще один перед самым перерывом пошатнули нашу уверенность. Тем более между этими двумя эпизодами у нас была возможность сравнять счет. Но также следует отметить, что Милан в прекрасной форме, и они все сделали правильно.

Голасо Леау и старания Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Милан – 2:3

Нам не везло в некоторых ситуациях. Например, когда мы потеряли Маттео Пессину из-за травмы. Мы все же создавали моменты, но не могли их реализовать, а их вратарь делал хорошие сейвы. Когда ты выпускаешь на замену больше нападающих, то надеешься на опасные моменты или удары по воротам, но нам этого не хватало. Нужно признать, что наши нападающие сейчас не в лучшей форме, и мы создали меньше моментов с большим количеством форвардов, чем в первом тайме.

Я увидел очень сильный Милан, быстрый, с теми качествами, которые не всегда встретишь в Серии А. С точки зрения скорости и движения в атаке они становятся очень опасными. Конечно, у каждой игры своя история, но Милан поразил меня", – сказал Гасперини в эфире DAZN.

Милан перестрелял Аталанту несмотря на старания Малиновского – на украинца ожидает "отпуск", которого он не заслужил