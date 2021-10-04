"Без сумнівів, пропущений на 30-й секунді гол і ще один перед самою перервою похитнули нашу впевненість. Тим більше між цими двома епізодами у нас була можливість зрівняти рахунок. Але також слід зазначити, що Мілан у чудовій формі, і вони все зробили правильно.

Голасо Леау і старання Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 2:3

Нам не щастило в деяких ситуаціях. Наприклад, коли ми втратили Маттео Пессіну через травму. Ми все ж створювали моменти, але не могли їх реалізувати, а їхній воротар робив хороші сейви. Коли ти випускаєш на заміну більше нападників, то сподіваєшся на небезпечні моменти або удари по воротах, але нам цього не вистачало. Потрібно визнати, що наші нападники зараз не в найкращій формі, і ми створили менше моментів з більшою кількістю форвардів, ніж в першому таймі.

Я побачив дуже сильний Мілан, швидкий, з тими якостями, які не завжди зустрінеш в Серії А. З точки зору швидкості і руху в атаці вони стають дуже небезпечними. Звичайно, у кожної гри своя історія, але Мілан вразив мене", – сказав Гасперіні в ефірі DAZN.

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