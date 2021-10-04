Поединок Аталанты и Милана закрывал 7-й тур итальянского первенства. Хозяева уже приучили своих болельщиков к еврокубкам, но к матчу бергамаски подходили на 7-й строчке в таблице, отставая от третьего Милана на 5 зачетных баллов. Несколько дней назад подопечные Гасперини в Лиге чемпионов минимально обыграли Янг Бойз на выезде, поэтому тренер решил выставить этот же победный состав, сделав всего две замены. К счастью для украинских болельщиков, Руслан Малиновский свое место в старте сохранил.

Милан был несколько истощенным после тяжелого домашнего поединка против чемпиона Испании Атлетико, где "россонери" уступили (1:2). Немного подбодрил свою команду Златан Ибрагимович, который в день игры с Аталантой праздновал свой юбилей – легенде 40! Из-за травмы шведский форвард остался вне заявки на матч 7-го тура. Пока команда Пиоли еще не знала вкуса поражений в нынешнем сезоне Серии А, и букмекеры активно вносят Милан в список претендентов на Скудетто.

Холодный душ на хозяев ожидал уже на первой минуте. Давиде Калабрия, несмотря на свой статус защитника, оказался с мячом на острие атаки Милана. Тео Эрнандес нашел партнера острым пасом, который отрезал почти всех игроков Аталанты. Муссо парировал первый удар Калабрии, но на добивании Давиде исправил осечку. После такого старта подопечные Гасперини сразу засуетились, но достойного ответа не было. Атаки хозяев выглядели хаотичными и без акцентированного последнего удара.

Сконцентрировавшись на атаке, бергамаски забыли об обороне и пропустили второй мяч. Гол привез капитан команды Ремо Фройлер, который неуклюже потерял мяч в пользу Сандро Тонали. Полузащитник Милана спокойно выбежал на свидание с голкипером и удвоил преимущество гостей.

Второй тайм "россонери" проводили опираясь на счет, спокойно, без отчаянных забеганий вперед, хотя даже в такой позиции – гости выглядели ярче соперника. Гасперини на 55 минуте решил освежить атаку, заменив Малиновского на Иличича. Трудно объяснить такой шаг тренера Аталанты, ведь украинец был самым активным среди своих партнеров и почти каждая атака проходила через Руслана. Также на поле появился Муриель вместо Меле.

Никакого заметного улучшения эти замены не принесли. Напротив, Аталанта стала выглядеть еще более инертной, будто это у них есть гандикап в два мяча. Третий гол миланцев не заставил себя ждать. Образцовую контратаку организовали гости, а замкнул ее мощным выстрелом в девятку главный бомбардир Милан Рафаэль Леау.

Спастись от позорного разгрома в родных стенах бергамаскам помог арбитр, который заметил игру рукой в ​​своей штрафной нападающего Милана Жуниора Мессиаса и назначил пенальти. Стоит отметить, что для 30-летнего бразильца это был дебютный матч за "россонери". 11-метровый хладнокровно реализовал Сапата.

Перед финальным свистком Пашалич сумел сократить отставание до минимального, но спастись хозяевам не удалось.