Голасо Леау и старания Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Милан – 2:3
Аталанта не сумела переиграть Милан в центральном матче 7-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
"Богиня" пропустила уже на первой минуте: Калабрия вышел один на один с Муссо, но переиграл его только со второго раза. Милан удвоил преимущество усилиями Тонали за несколько мгновений до перерыва.
Милан перестрелял Аталанту, несмотря на старания Малиновского
Во втором тайме Малиновский, который неплохо действовал в течение всего времени, взялся выполнять штрафной – рядом со штангой. Руслана заменили, а "россонери" отличились в третий раз – Леау шедеврально пробил в девятку. Аталанта ответила двумя голами Сапаты и Пашалича, но на третий времени не хватило. Милан вернулся на второе место, а Аталанта осталась восьмой.