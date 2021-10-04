"Богиня" пропустила уже на первой минуте: Калабрия вышел один на один с Муссо, но переиграл его только со второго раза. Милан удвоил преимущество усилиями Тонали за несколько мгновений до перерыва.

Милан перестрелял Аталанту, несмотря на старания Малиновского

Во втором тайме Малиновский, который неплохо действовал в течение всего времени, взялся выполнять штрафной – рядом со штангой. Руслана заменили, а "россонери" отличились в третий раз – Леау шедеврально пробил в девятку. Аталанта ответила двумя голами Сапаты и Пашалича, но на третий времени не хватило. Милан вернулся на второе место, а Аталанта осталась восьмой.