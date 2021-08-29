"Ничья – результат, который одинаково оставляет нас довольными, поскольку команда продемонстрировала хорошую игру. Задача была сложной, но мы создали очень много. Да, мы потеряли два очка, но принимаем это, потому что команда сделала все для победы.

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Если вы не можете разблокировать подобные игры в начале, особенно против таких соперников, тогда все становится сложнее, и вы не можете победить. Мы владели большим преимуществом во втором тайме и до перерыва у нас хватало моментов. Поле нас наказало – удивительно, но оно не лучшего качества.

Мы создавали моменты, много прессинговали, но не смогли забить. Ничья – это следствие таких ситуаций. Те, кто смотрел матч, понимают, что в футболе не всегда выигрываешь, но команда сделала все для победы. Мне трудно в чем-то обвинять своих игроков", – сказал Гасперини в эфире DAZN.

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