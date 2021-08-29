"Нічия – результат, який однаково залишає нас задоволеними, оскільки команда продемонструвала хорошу гру. Завдання було складним, але ми створили дуже багато. Так, ми втратили два очки, але приймаємо це, бо команда зробила все для перемоги.

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Якщо ви не можете розблокувати подібні ігри на початку, особливо проти таких суперників, тоді все стає складнішим, і ви не можете перемогти. Ми володіли великою перевагою в другому таймі та й до перерви у нас вистачало моментів. Поле нас покарало – дивно, але воно не найкращої якості.

Ми створювали моменти, багато пресингували, але не змогли забити. Нічия – це наслідок таких ситуацій. Ті, хто дивився матч, розуміють, що в футболі не завжди виграєш, але команда зробила все для перемоги. Мені важко у чомусь звинувачувати своїх гравців", – сказав Гасперіні в ефірі DAZN.

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