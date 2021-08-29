Аталанта и Болонья разошлись миром во 2 туре Серии А. Смотрите видео главных моментов встречи на Футбол 24.

Команды начали довольно активно, обменявшись острыми ударами Орсолини и Малиновского – оба не попали в створ ворот. Руслан неплохо подыгрывал партнерам и хорошо откатил Иличичу – словенцу не хватило точности.

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Но после этого команды перешли на откровенные грубости. Медель полетел в грубый подкат против Госенса, устроив стычку на поле, а затем Паломино оказался на газоне с разбитой головой. Аталанта при этом продолжала атаковать, однако так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов.

Таким образом, Болонья вместе с бергамасками набрали по 4 очка и поднялись на 4 и 5 места соответственно после 2 туров.