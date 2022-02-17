Алленаторе Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем поединке 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса и роли Руслана Малиновского в нем.

"Это европейский матч, даже если это не Лига чемпионов. Такие события престижны, вы встречаетесь с очень сильными командами. Три года в ЛЧ нас этому приучили.

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Победа в Лиге Европы? Я не думаю, что с нашей стороны будет корректно говорить об этом. В Италии много команд, которые не могут попасть в еврокубки. Завтра вы поймете, что эта игра очень важна для нас. Аталанта будет играть с командой, являющейся лидером чемпионата.

Станет ли Малиновский ключом к победе над Олимпиакосом? Руслан выдал отличный отрезок в матче с Ювентусом ( роскошно забил , но Аталанта упустила победу – прим. ), но предыдущие встречи были не самыми лучшими. Для нас все игроки важны, сложно говорить о каком-то рейтинге", – цитирует Гасперини Tutto Atalanta .

Заметим, что поединок с греками начнется уже сегодня, 17 февраля, в 22:00. Ответный матч состоится через неделю.

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