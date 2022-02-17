"Це європейський матч, навіть якщо це не Ліга чемпіонів. Такі події престижні, ви зустрічаєтесь із дуже сильними командами. Три роки в ЛЧ нас цьому привчили.

Форвард академії Аталанти планує виступати за збірну України

Перемога в Лізі Європи? Я не думаю, що з нашого боку буде коректно говорити про це. В Італії багато команд, які не можуть потрапити у єврокубки. Завтра ви зрозумієте, що ця гра для нас дуже важлива. Аталанта гратиме з командою, яка є лідером свого чемпіонату.

Чи стане Маліновський ключем до перемоги над Олімпіакосом? Руслан видав чудовий відрізок у матчі з Ювентусом (розкішно забив, але Аталанта втратила перемогу – прим.), але попередні зустрічі були не найкращими. Для нас всі гравці важливі, складно говорити про якийсь рейтинг", – цитує Гасперіні Tutto Atalanta.

Зауважимо, поєдинок з греками розпочнеться вже сьогодні, 17 лютого, о 22:00. Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником