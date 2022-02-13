Малиновский снова огорчил Ювентус – безумный гол ударом с 30 метров
23:33 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подтвердил свое реноме грозы Ювентуса.
Данило 90+2’
90+2’ Данило
Украинец оставил свой очередной автограф в воротах туринцев.
Аталанта – Ювентус: Малиновский в роли джокера – онлайн-трансляция матча Серии А
Поединок 25 тура Серии А долго оставался "сухим", пока пушку не разрядил Малиновский. Фройлер разыграл штрафной коротким пасом на Руслана, а тот влепил мяч в ворота Щенсны мощным ударом с 30 метров.
Добавим, что для легионера Аталанты это уже четвертый гол в поединках против Ювентуса.
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