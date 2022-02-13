Украинец оставил свой очередной автограф в воротах туринцев.

Аталанта – Ювентус: Малиновский в роли джокера – онлайн-трансляция матча Серии А

Поединок 25 тура Серии А долго оставался "сухим", пока пушку не разрядил Малиновский. Фройлер разыграл штрафной коротким пасом на Руслана, а тот влепил мяч в ворота Щенсны мощным ударом с 30 метров.

Добавим, что для легионера Аталанты это уже четвертый гол в поединках против Ювентуса.