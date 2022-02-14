Аталанта і Ювентус подарували уболівальникам яскраве видовище. Очне протистояння команд Гасперіні і Аллегрі стало справжньою прикрасою не лише 25 туру італійської Серії А, а взагалі – усього європейського футбольного вікенду. Приємно, що одним з головних героїв матчу став наш Руслан Маліновський.

Розшифруємо базові статистичні дані матчу та розберемо його основні тактичні нюанси.

Аталанта останнім часом значно погіршила свої турнірні показники і втратила позиції, швидко перевтілившись з претендента на Скудетто на борця за четверте місце. Після нічиїх у матчах з Інтером і Лаціо команда Гасперіні несподівано у рідних стінах поступилася Кальярі та Фіорентині, пропустивши у двох матчах п'ять голів. Натомість Ювентус, навпаки, перебуває на підйомі. Після поразки у Суперкубку команда Аллегрі на виїзді зіграла унічию з Міланом та здобула чотири перемоги. Тож у гостей були всі підстави розраховувати на реванш за домашню поразку від бергамасків у першому колі (0:1).

Обидві команди перед матчем мали кадрові проблеми. Гасперіні не міг розраховувати на Сапату, який вибув до кінця сезону, Ілічіча, основного голкіпера Муссо, Паломіно та Міранчука. У лазареті Ювентуса перебували К'єлліні, К'єза та Бернардескі.

Гармата Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Ювентус – 1:1

Господарі зіграли за тактичною схемою 3-4-1-2, гості будували гру навколо структури 4-3-3. У складі Аталанти дискваліфікованого Муссо замінив Спортьєлло, а в атаці за відсутності Сапати та Ілічіча з перших хвилин вийшли Мурієль, Бога і Копмейнерс. Нідерландець, до слова, провів один з найкращих своїх матчів у складі Аталанти.

Юве вдруге поспіль і вп'яте у сезоні грав за схемою 4-3-3. У центрі захисту діяла пара Бунуччі-де Лігт. Алекс Сандро залишився у запасі, на лівому фланзі зіграв гравець більш оборонного плану – Де Шільйо. У лінії атаки Аллегрі розмістив Дібалу, Влаховіча і Морату.

Аталанта – Ювентус – 1:1 (0:0)

Голи: Маліновський, 76 – Данілу, 90+1

Аталанта: Спортьєлло – Толой, Демірал, Джімшиті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 60) – Копмейнерс – Бога (Пашаліч, 90+1), Мурієль (Маліновський, 60)

Ювентус: Щесни – Даніло, Де Лігт, Бонуччі (Куадрадо, 79), Де Шільйо – Маккенні (Кін, 81), Локателлі, Рабіо (Артур, 86) – Дибала, Влаховіч, Мората (Аке, 86)

Попередження: Джімшиті, Хатебур – Даніло, Влаховіч, де Лігт

xG – 2,46:1,04

xPTS – 2,36:0,48

Удари (у площину) – 21(3):15(6)

Удари з меж штрафного – 13:9

Удари після стандартів – 9:4

Удари головою – 3:5

Влучання у каркас воріт – 1:0

Блокування ударів – 8:1

Володіння – 53%:47%

Точність передач – 82%:80%

Довгі передачі – 49:51

Точність довгих передач – 29%:65%

Кроси – 17:18

Точність кросів – 24%:39%

Короткі передачі – 515:458

Ключові передачі – 18:14

Передачі у першу третину – 127:92

Передачі у другу третину – 228:250

Передачі у фінальну третину – 209:167

Дриблінг (успішний) – 23(11):14(5)

Єдиноборства – 49:57

Боротьба у повітрі – 16:26

Відбори – 14:13

Перехоплення – 16:11

Кутові – 8:8

Офсайди – 0:3

Фоли – 13:9

Виноси – 18:20

PPDA – 12,90:11,29

На мапі усереднених позицій гравців зберігаються контури базових структур команд. Загалом, Аталанта діяла ширше, активно застосовуючи обидва фланги. Гості більше атакували правим флангом та досить активно взаємодіяли у центральній зоні.

Щодо активних дій у горизонтальних зонах, то тут спостерігається рівність. Ювентус досить агресивно провів стартову половину першого тайму, та перехоплював ініціативу на окремих відрізках матчу, але більшість ігрового часу саме Аталанта вела гру.

Графік активних дій та створення гольових моментів:

Гру можна поділити на відрізки. Стартові 15 хвилин пройшли за повної переваги команди Аллегрі. У цей період рахунок за ударами складав 0:4, та й на 10% Юве більше володів м'ячем. Досить швидко господарі поля прийшли до тями і перехопили ініціативу. У наступні півгодини тайму бергамаски мали відчутну перевагу за ударами (10:3) і 70% часу перебували у конструктивній фазі гри.

Після перерви Юве дещо вирівняв гру і до перших замін Гасперіні навіть трохи переважав. До підсумкового показника Ювентуса у володінні м'ячем у кінцівці матчу кілька відсотків додалося завдяки свідомому переходу Аталанти до більш обережних дій на утримання переможного рахунку.

Мапа ударів по воротах:

Найбільша кількість ударів у Влаховіча – 7! При цьому чотири з них були у площину. Сербська зірка вже на початку зустрічі чудовим дальнім ударом міг відкрити рахунок, але врятував Спортьєлло. Безумовно, голкіпер Аталанти – один з найкращих гравців матчу. Загалом, у його активі 5 чудових сейвів. Саме воротар бергамасків вкрав у Влаховіча шанс стати головною зіркою матчу. Серб награв на 0,35 персональних xG. У складі Ювентуса лише у автора гола – Даніло – більше на дві сотих.

За показниками очікуваних голів Аталанта має солідну перевагу, більше ніж на гол. Але, мабуть, ця різниця не зовсім відповідає реальному розподілу сил та можливостей. Все ж потрібно відзначити, що у Ювентуса були небезпечні моменти, які не завершилися ударом по воротах. Наприклад, коли Мората у штрафному прибирав м'яч під себе і затягнув з завершенням.

Графік формування підсумкового показника xG підкреслює активність гостей на стартовому відрізку та подальшу перевагу господарів.

Маліновський вийшов на заміну, отримавши від Гасперіні 60 хвилин. Руслан провів один з найкращих матчів у складі Аталанти. Хавбек збірної України став автором шедеврального гола.

Ймовірність взяття воріт у цьому епізоді була дуже низькою. За xG цей момент оцінюється у 0,02. При цьому, його ніяк не можна назвати випадковим. Усім чудово відомо, наскільки небезпечними є удари Маліновського з дальньої дистанції.

Міг Руслан стати і співавтором ще одного взяття воріт, але після його передачі на дальню стійку Хатебур не влучив у порожній кут воріт.

Попри невелику кількість ігрового часу, на мою думку, саме Маліновський був найкращим гравцем матчу. Відразу після свого виходу на поле він почав робити різницю. У його активі Руслана, крім гола та ключової передачі, є відбір, два зароблених штрафних, 17 передач, лише дві з яких неточні. Двічі він йшов у дриблінг, одного разу успішно, причому відразу на кількох суперників. 5 разів вступав у єдиноборства, три з яких виграв.

Протягом матчу стабільно високий рівень гри демонстрував також Копмейнерс. Нідерландець зробив багато корисних дій, лише його 6 ключових передач чого варті!

На схемі вище зірочками позначені усі голи Маліновського у цьому сезоні (у Серії А). Зверніть увагу, що п'ять з шести голів Руслан забив саме з-за меж штрафного. Це найкращий показник не тільки у чемпіонаті Італії, а й взагалі серед топ-чемпіонатів Європи. Стільки ж забив лише Фабіан Руїз з Наполі.

Аллегрі: Маліновський забив неймовірний гол

Щодо до тактичних моментів, то Аллегрі обрав досить обережний склад, залишивши у запасі Куадрадо та Алекса Сандро. У деструктивній фазі гри Ювентус вибудовував компактний середній блок, підтримуючи структуру 4-3-3 з вузькими позиціями флангових нападників. Гості максимально перекривали центральну зону та пропонували супернику розвивати свої позиційні атаки через фланги. Коли гравці Аталанти переводили м'яч на фланг, "біло-чорні" активували досить інтенсивний пресинг.

У фазі гри з м'ячем футболісти Юве постійно шукали найкоротші шляхи до воріт господарів поля. Саме вертикальний напрямок розвитку атак часом руйнував персональний пресинг Аталанти. Часто у виконанні гостей можна було побачити взаємодії у трійках, причому на різних дистанціях, головною особливістю яких були передачі на третього в один дотик. В основному це були середні та довгі закидання за спини захисникам Аталанти. Якщо передача не проходила, Ювентус активував контрпресинг.

Команда Гасперіні атакувала досить широко, часто змінюючи напрямок атак. В обороні Аталанта робила ставку на свій фірмовий персонально-орієнтовний пресинг. Копмейнерс тримав важливого у фазі побудови атак Юве Локателлі, форварди контролювали центрбеків, центральні хавбеки відповідали за "вісімок" – Маккенні і Рабйо.

Аталанта була дуже близькою до перемоги. Та загалом підсумковий результат протистояння можна вважати об'єктивним. Протягом матчу Юве також мав достатньо гольових моментів і демонстрував досить пристойний рівень гри. Уболівальники стали свідками якісного футболу, який тримав у напрузі з першої до останньої хвилини матчу. Обидві команди підтримували досить високий темп гри.

Звісно, враховуючи особливості сценарію матчу, Аталанта втратила два важливі очки, які вже майже були у кишені, а Юве, навпаки, заробив один пункт і зберіг місце у першій четвірці. У турнірній таблиці між командами збереглася дистанція у 2 очки, але Аталанта має гру у запасі. У перегонах за четверту путівку до ЛЧ також перебувають обидві римські команди, хоча шанси Роми, зважаючи на рівень гри команди Моурінью, виглядають мінімальними. Швидше за все, остання путівка у Лігу чемпіонів буде розіграна у заочних перегонах Аталанти і Ювентуса. У наступному турі команда Гасперіні зіграє на виїзді з міцною Фіорентиною, а на "Стару синьйору" очікує туринське дербі.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

Маліновський знову прибив Ювентус фантастичним голом, але Аталанта втратила перемогу в надважливій битві за ЛЧ