– С тобой связывались из юношеской сборной Украины?

– На сегодняшний день еще не был в сборной. Но думаю, в ближайшее время попаду туда.

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– Итальянские сборные еще не связывались?

– Нет.

– Если вдруг предложат?

– Сомневаюсь, что туда пойду, потому что не думаю, что там буду играть. Они будут выпускать своих игроков. Не думаю, что будут давать мне время.

– Ты украинец или итальянец?

- Украинец.

– Хочешь играть только за сборную Украины?

– Да, – рассказал Владислав для Youtube-канала pressing.

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