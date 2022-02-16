Форвард академии Аталанты планирует выступать за сборную Украины
Украинский нападающий академии Аталанты Владислав Руснак хочет примерить "сине-желтую" футболку.
– С тобой связывались из юношеской сборной Украины?
– На сегодняшний день еще не был в сборной. Но думаю, в ближайшее время попаду туда.
Хацкевич позволит сыну самому выбрать, за какую сборную выступать
– Итальянские сборные еще не связывались?
– Нет.
– Если вдруг предложат?
– Сомневаюсь, что туда пойду, потому что не думаю, что там буду играть. Они будут выпускать своих игроков. Не думаю, что будут давать мне время.
– Ты украинец или итальянец?
- Украинец.
– Хочешь играть только за сборную Украины?
– Да, – рассказал Владислав для Youtube-канала pressing.
Руснаку в апреле исполняется 17 лет. Юный футболист выступает на позиции нападающего.
"Маліновського зустрічали двічі": Аталанта запросила ще одного українця – він готовий забивати за нашу збірну