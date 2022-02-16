Форвард академії Аталанти планує виступати за збірну України
Український нападник академії Аталанти Владислав Руснак хоче приміряти "синьо-жовту" футболку.
– З тобою зв’язувалися з юнацької збірної України?
– На сьогодні ще не був у збірній. Але думаю, найближчим часом потраплю туди.
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– Італійські збірні ще не зв’язувалися?
– Ні.
– Якщо раптом запропонують?
– Сумніваюся, що туди піду, бо не думаю, що там буду грати. Вони будуть випускати своїх гравців. Не думаю, що будуть давати час мені.
– Ти українець чи італієць?
– Українець.
– Хочеш грати лише за збірну України?
– Так, – розповів Владислав для Youtube-каналу pressing.
Руснаку у квітні виповнюється 17 років. Юний футболіст виступає на позиції нападника.
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