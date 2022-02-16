– З тобою зв’язувалися з юнацької збірної України?

– На сьогодні ще не був у збірній. Але думаю, найближчим часом потраплю туди.

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– Італійські збірні ще не зв’язувалися?

– Ні.

– Якщо раптом запропонують?

– Сумніваюся, що туди піду, бо не думаю, що там буду грати. Вони будуть випускати своїх гравців. Не думаю, що будуть давати час мені.

– Ти українець чи італієць?

– Українець.

– Хочеш грати лише за збірну України?

– Так, – розповів Владислав для Youtube-каналу pressing.

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