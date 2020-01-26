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Гасперини – об исторической победе Аталанты: Если бы мы всегда так играли, то были бы первыми в чемпионате

10:31 63 Читати українською
Гасперини – об исторической победе Аталанты: Если бы мы всегда так играли, то были бы первыми в чемпионате
Джан Пьеро Гасперини / Фото из открытых источников

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после невероятной победы своей команды над Торино.

76’ Армандо Иццо
89’ Саша Лукич
 
Йосип Иличич 17’
Робин Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосип Иличич 53’
Йосип Иличич 54’
Луис Муриэль 86’
Луис Муриэль 88’
17’ Йосип Иличич
29’ Робин Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосип Иличич
54’ Йосип Иличич
76’ Армандо Иццо
86’ Луис Муриэль
88’ Луис Муриэль
89’ Саша Лукич

"Если бы Аталанта всегда так играла, то мы были бы первыми в чемпионате! К сожалению, бывают случаи, когда мы не в форме, и именно тогда теряем очки. Однако иногда мы демонстрируем великолепную игру с топ-клубами. Например, если бы Луис Муриель реализовал пенальти в матче с Интером, а не сегодня, это было бы лучше.

Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

Командам становится трудно сдерживать Иличича и Гомеса, если у них есть свободное пространство. Теперь Дуван Сапата вернулся в хорошей форме, он будет огромным усилением, так как мы потеряли его на длительный срок в первой половине сезона.

До сих пор мы не думали об игре с Валенсией (в Лиге чемпионов – прим.). У них тоже были определенные взлеты и падения, но они обыграли Барселону. Понятно, что этой игре будет уделено много внимания, ее с нетерпением ждут фанаты, но у нас есть несколько других матчей, о которых нужно подумать в первую очередь", – приводит слова Гасперини издание Football Italia.

Напомним, вчера, 25 января, Аталанта в поединке 21 тура против Торино впервые в своей истории выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов. Как следствие, команда Руслана Малиновского набрала 38 очков и занимает в Серии А четвертое место.

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Аталанта Аталанта Италия Йосип Иличич Йосип Иличич Торино Торино Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Торино - Аталанта Дуван Сапата Дуван Сапата
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