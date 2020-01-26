Гасперини – об исторической победе Аталанты: Если бы мы всегда так играли, то были бы первыми в чемпионате

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после невероятной победы своей команды над Торино.

"Если бы Аталанта всегда так играла, то мы были бы первыми в чемпионате! К сожалению, бывают случаи, когда мы не в форме, и именно тогда теряем очки. Однако иногда мы демонстрируем великолепную игру с топ-клубами. Например, если бы Луис Муриель реализовал пенальти в матче с Интером, а не сегодня, это было бы лучше.

Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

Командам становится трудно сдерживать Иличича и Гомеса, если у них есть свободное пространство. Теперь Дуван Сапата вернулся в хорошей форме, он будет огромным усилением, так как мы потеряли его на длительный срок в первой половине сезона.

До сих пор мы не думали об игре с Валенсией (в Лиге чемпионов – прим.). У них тоже были определенные взлеты и падения, но они обыграли Барселону. Понятно, что этой игре будет уделено много внимания, ее с нетерпением ждут фанаты, но у нас есть несколько других матчей, о которых нужно подумать в первую очередь", – приводит слова Гасперини издание Football Italia.

Напомним, вчера, 25 января, Аталанта в поединке 21 тура против Торино впервые в своей истории выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов. Как следствие, команда Руслана Малиновского набрала 38 очков и занимает в Серии А четвертое место.

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