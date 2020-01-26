Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

Торино принимал Аталанту в поединке 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Словенский хавбек Аталанты Йосип Иличич стал настоящим героем матча, отметившись хет-триком. Его партнер по команде Муриель оформил дубль. Также по голу забивали Госенс и Сапата.

Торино – Аталанта: Иличич отличился фантастическим голом с центра поля

Все чем отличился Торино – это два удаления. Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме, но украинец остался без результативных действий.

Победа вплотную приблизила Аталанту до 4-го места, на котором находится Рома. Торино расположился на 10-й строчке.

Аталанта сокрушила Торино гениальностью Иличича – выход Малиновского спровоцировал дополнительные овации герою встречи

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма: