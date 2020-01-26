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Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

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Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0
Торино - Аталанта - видео голов и обзор матча / Фото ФК Торино

Торино принимал Аталанту в поединке 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

76’ Армандо Иццо
89’ Саша Лукич
 
Йосип Иличич 17’
Робин Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосип Иличич 53’
Йосип Иличич 54’
Луис Муриэль 86’
Луис Муриэль 88’
17’ Йосип Иличич
29’ Робин Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосип Иличич
54’ Йосип Иличич
76’ Армандо Иццо
86’ Луис Муриэль
88’ Луис Муриэль
89’ Саша Лукич

Словенский хавбек Аталанты Йосип Иличич стал настоящим героем матча, отметившись хет-триком. Его партнер по команде Муриель оформил дубль. Также по голу забивали Госенс и Сапата.

Торино – Аталанта: Иличич отличился фантастическим голом с центра поля

Все чем отличился Торино – это два удаления. Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме, но украинец остался без результативных действий.

Победа вплотную приблизила Аталанту до 4-го места, на котором находится Рома. Торино расположился на 10-й строчке.

Аталанта сокрушила Торино гениальностью Иличича – выход Малиновского спровоцировал дополнительные овации герою встречи

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

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25 января
543
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Видеоновости Аталанта Аталанта Италия Торино - Аталанта Торино Торино
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