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Гасперіні – про історичну перемогу Аталанти: Якби ми завжди так грали, то були б першими в чемпіонаті

10:31 1154 Читать на русском
Гасперіні – про історичну перемогу Аталанти: Якби ми завжди так грали, то були б першими в чемпіонаті
Джан П'єро Гасперіні / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями після неймовірної перемоги своєї команди над Торіно.

76’ Армандо Іццо
89’ Саша Лукіч
 
Йосіп Ілічіч 17’
Робін Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосіп Ілічіч 53’
Йосіп Ілічіч 54’
Луїс Мурієль 86’
Луїс Мурієль 88’
17’ Йосіп Ілічіч
29’ Робін Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосіп Ілічіч
54’ Йосіп Ілічіч
76’ Армандо Іццо
86’ Луїс Мурієль
88’ Луїс Мурієль
89’ Саша Лукіч

"Якби Аталанта завжди так грала, то ми були б першими в чемпіонаті! На жаль, бувають випадки, коли ми не в формі, і саме тоді втрачаємо очки. Однак іноді ми демонструємо чудову гру з топ-клубами. Наприклад, якби Луїс Мурієль реалізував пенальті у матчі з Інтером, а не сьогодні, це було б краще.

Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

Командам стає важко стримувати Ілічіча і Гомеса, якщо у них є вільний простір. Тепер Дуван Сапата повернувся у хорошій формі, він буде величезним підсиленням, оскільки ми втратили його на тривалий термін у першій половині сезону.

До тепер ми не думали про гру з Валенсією (у Лізі чемпіонів – прим.). У них теж були певні злети і падіння, але вони обіграли Барселону. Зрозуміло, що цій грі буде приділено багато уваги, її з нетерпінням чекають фанати, але у нас є кілька інших матчів, про які потрібно подумати в першу чергу", – наводить слова Гасперіні видання Football Italia.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Аталанта у поєдинку 21 туру проти Торіно вперше у своїй історії виграла матч чемпіонату Італії з різницею у 7 голів. Як наслідок, команда Руслана Маліновського набрала 38 очок і посідає в Серії А четверту сходинку.

Аталанта розтрощила Торіно геніальністю Ілічіча – вихід Маліновського спровокував додаткові овації для героя зустрічі

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Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0
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