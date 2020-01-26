Гасперіні – про історичну перемогу Аталанти: Якби ми завжди так грали, то були б першими в чемпіонаті

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями після неймовірної перемоги своєї команди над Торіно.

"Якби Аталанта завжди так грала, то ми були б першими в чемпіонаті! На жаль, бувають випадки, коли ми не в формі, і саме тоді втрачаємо очки. Однак іноді ми демонструємо чудову гру з топ-клубами. Наприклад, якби Луїс Мурієль реалізував пенальті у матчі з Інтером, а не сьогодні, це було б краще.

Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

Командам стає важко стримувати Ілічіча і Гомеса, якщо у них є вільний простір. Тепер Дуван Сапата повернувся у хорошій формі, він буде величезним підсиленням, оскільки ми втратили його на тривалий термін у першій половині сезону.

До тепер ми не думали про гру з Валенсією (у Лізі чемпіонів – прим.). У них теж були певні злети і падіння, але вони обіграли Барселону. Зрозуміло, що цій грі буде приділено багато уваги, її з нетерпінням чекають фанати, але у нас є кілька інших матчів, про які потрібно подумати в першу чергу", – наводить слова Гасперіні видання Football Italia.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Аталанта у поєдинку 21 туру проти Торіно вперше у своїй історії виграла матч чемпіонату Італії з різницею у 7 голів. Як наслідок, команда Руслана Маліновського набрала 38 очок і посідає в Серії А четверту сходинку.

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