Легенда МЮ Гарри Невилл размышляет над развитием своей политической карьеры.

Гарри Невилл может баллотироваться в мэры Манчестера, которые запланированы на 2024 год, сообщает журналист The Guardian Джим Уотерсон в Twitter.

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Экс-защитник Манчестер Юнайтед является членом Лейбористской партии и часто критикует Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его Консервативную партию.

Напомним, Невилл всю свою карьеру провел в лагере "красных дьяволов". В 2011 году Гарри повесил бутсы на гвоздь и начал работу на ТВ в роли футбольного эксперта.

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