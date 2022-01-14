Гарі Невілл може стати мером Манчестера
19:33 - Читать на русском
Легенда МЮ Гарі Невілл розмірковує над розвитком своєї політичної кар'єри.
Гарі Невілл може балотуватись у мери Манчестера, які заплановані на 2024-й, повідомляє журналіст The Guardian Джим Уотерсон у Twitter.
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Екс-захисник Манчестер Юнайтед є членом Лейбористської партії та часто критикує Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та його Консервативну партію.
Нагадаємо, Невілл усю свою кар'єру провів у таборі "червоних дияволів". У 2011-му Гарі повісив бутси на цвях та розпочав роботу на ТБ у ролі футбольного експерта.
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