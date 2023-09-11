Хавбек Осиека Денис Гармаш уже отметился крутым моментом в первой игре за новый клуб.

Осиек и Академия Пушкаша провели товарищескую игру во время перерыва на матчи сборных. Поединок завершился ничьей, а команды обменялись голами Дуарте и Грубера еще в начале матча.

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Гармаш появился на поле на 58-ой минуте и сумел стать спасителем Осиека. После розыгрыша углового и удара Мейджора именно Денис в падении через себя вынес мяч с линии ворот.

Напомним, Гармаш покинул Динамо на правах свободного агента и подписал с хорватами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

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