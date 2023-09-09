"Почти всю свою футбольную жизнь я провел в киевском Динамо. Этот клуб стал для меня настоящим домом, а люди, которые в нем работают, стали моей второй семьей.

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Вместе мы пережили много событий, как побед, так и поражений. Но каждый раз, когда становилось тяжело, я двигался вперед благодаря болельщикам клуба. Именно их поддержка и доверие были моей главной мотивацией выступлений за Динамо.

Я очень благодарен динамовским фанатам. Уверен, что они видели и понимали, что в каждой игре я отдавал все силы для победы Динамо. Иногда это получалось слишком эмоционально, но иначе я просто не умею. Футбол – это страсть, эмоции, борьба и конкуренция. На пути к динамовским победам я был искренним и неравнодушным игроком, именно таким, как и наши болельщики. Поэтому я всегда буду благодарен руководству клуба и его президенту Игорю Суркису.

За время в клубе я играл под руководством разных главных тренеров и ассистентов. Спасибо каждому из них за вклад в развитие Динамо и мои успехи.

Спасибо всем партнерам, с кем я играл в составе команды, медицинскому штабу, администраторам и всем работникам клуба. Желаю вам побед на футбольных полях Украины и Европы, а главное – мира в нашей стране", – цитирует Гармаша официальный сайт Динамо.

Напомним, украинец подписал с хорватским Осиеком однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

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