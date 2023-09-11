Хавбек Осієка Денис Гармаш вже відзначився крутим моментом у першій грі за новий клуб.

Осієк та Академія Пушкаша провели товариську гру під час перерви на матчі збірних. Поєдинок завершився нічиєю, а команди обмінялись голами Дуарте та Грубера ще на початку матчу.

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Гармаш з'явився на полі на 58-ій хвилині та зумів стати рятівником Осієка. Після розіграшу кутового та удару Мейджора саме Денис в падінні через себе виніс м'яч з лінії воріт.

Нагадаємо, Гармаш покинув Динамо на правах вільного агента та підписав з хорватами однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

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