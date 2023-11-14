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На початку вересня Гармаш розірвав контракт з Динамо і перебрався до Осієка за угодою 1+1. Ветеран встиг провести 4 матчі без результативних дій, а потім у клубі сталася кадрова революція. Керівництво Осієка звільнило головного тренера Степана Томаса та спортдира Івіцу Кулешевіча, які були ініціаторами запрошення Гармаша.

Новий керманич Зоран Зекіч перейшов на схему з трьома центральними захисниками, в якій українцю місця немає. Денис 6 матчів поспіль просидів у запасі, а в останньому турі чемпіонату проти Локомотиви взагалі опинився поза заявкою. Відхід у зимове трансферне вікно виглядає неминучим. Агенти Гармаша вже займаються пошуком нової команди, маючи потенційні варіанти з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Казахстану та України.

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