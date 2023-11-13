Прошлый уикенд поразил мощной игрой наших легионеров. Приятно, что именно трио украинцев сейчас задает жару в чемпионате Испании.

Форвард каталонской Жироны Артем Довбик продолжает разрывать Ла Лигу. Украинский нападающий уже вплотную приблизился по количеству результативных действий к звезде Реала Джуда Беллингема – у экс-игрока СК Днепр-1 на балансе 7 голов и 4 ассиста, у британца – 10 мячей и 2 голевых паса. На фоне удачных выступлений Довбика, в перси появились слухи о заинтересованности итальянского Милана, который ищет замену Оливье Жиру.

Помог в последнем матче одержать победу жирондинцам и Виктор Цыганков, который записал в свой актив очередной ассист. Еще один наш представитель Ла Лиги – Андрей Лунин – провел успешный матч за Реал против Валенсии (5:1). О феерии украинцев, вердикте строгой испанской прессы и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано