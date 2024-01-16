Провальный вояж Дениса Гармаша в Хорватию официально завершен. Во вторник, 16 января, Осиек объявил о досрочном разрыве контракта с бывшим полузащитником сборной Украины. Об уходе Гармаша хорватский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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В официальном сообщении указано, что стороны попрощались по взаимному согласию, ведь новый главный тренер Осиека Зоран Зекич не видел для украинца места в команде.

Денис провел в команде всего 4 месяца. Он стал игроком Осиека в сентябре 2023 года после ухода из киевского Динамо. За хорватскую команду Гармаш сыграл только 4 неполных матча (3 в чемпионате и 1 в Кубке). Последний раз выходил на поле еще 30 сентября.

Новым клубом 33-летнего Гармаша, вероятнее всего, станет Металлист 1925, который недавно возглавил Виктор Скрипник. Ранее сообщалось, что опытный полузащитник присоединится к харьковчанам на сборах в Испании. Теперь препятствий для подписания контракта нет, ведь бывший динамовец получил статус свободного агента.

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