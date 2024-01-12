"Это было в аэропорту Львова, мы играли то ли с Вересом, то ли с Рухом, я не помню, где именно. И где-то в 10 вечера у нас должен быть самолет уже на Киев. Понятно, что в 10 вечера в аэропорту Львова, который не является большим аэропортом, уже все закрыто. Динамо покормили, пока мы ехали в аэропорт, ужин был – все хорошо. Но Гармаш – это тот человек, который постоянно хочет есть и никогда не наедается. Но хуже всего то, что он не полнеет и этому завидуют все футболисты.

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Приезжаем в аэропорт, проходим все контроли, сдали багаж и вот ждем, пока нас позовут к самолету. В зале ожидания есть точка, "ларёчек", где можно приобрести любой там батончик, "сникерс", чипсы, все, что захотите. Но проблема в том, что он закрыт, потому что уже 10 вечера.

Над этим "ларьком" огромный плакат игроков сборной Украины. И в то время Гармаш снова вызывался в национальную сборную, принял участие в фотосессии, и его лицо тоже было на этом баннере. Он перелезает, чтобы взять "сникерс", еще берет пачку чипсов, круасанчики, сладкую воду. Берет бумагу, ручку и пишет: "Здесь был Денис Гармаш, оставляю вам средства уверены". Кладет 1000 гривен, бумажку оставляет в баре и идет в самолет", – приводит слова Шахова-младшего Брутальный футбол со ссылкой на интервью ТаТоТаке.

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