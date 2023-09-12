Полузащитник Денис Гармаш мог остаться в Украине после прощания с Динамо.

"В трансфере Гармаша сначала нужно "танцевать" от экономики. У него была хорошая по меркам современного украинского футбола зарплата. Но Денис был не нужен Динамо, даже тренировался с командой U-19.

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Писали о Колосе, но Колос не был опцией для Гармаша, не интересовался, не рассматривал его кандидатуру. Я слышал, что летом были разговоры о Полесье, но только разговоры – прощупывание дна, ничего серьезного. Если нет других вариантов, то Осиек был хорошим, не правда ли?" – резюмировал Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Динамо досрочно разорвало контракт с Гармашем, и 33-летний хавбек перебрался в Хорватию свободным агентом.

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