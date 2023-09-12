"У трансфері Гармаша спочатку потрібно "танцювати" від економіки. У нього була хороша за мірками сучасного українського футболу зарплатня. Але Денис був не потрібним Динамо, навіть тренувався з командою U-19.

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Писали про Колос, але Колос не був опцією для Гармаша, не цікавився, не розглядав його кандидатуру. Я чув, що влітку були розмови про Полісся, але тільки розмови – промацування дна, нічого серйозного. Якщо немає інших варіантів, то Осієк був хорошим, чи не так?" – резюмував Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Динамо достроково розірвало контракт з Гармашем, і 33-річний хавбек перебрався до Хорватії вільним агентом.

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