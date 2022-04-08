Як відомо, 31 березня український нападник Ганзи Данило Сікан виставив на благодійний аукціон World Sports for Ukraine золоту медаль з переможного чемпіонату світу U-20. Лот стартував з ціни 7500 доларів і за тиждень зібрав 52 ставки.

Вболівальники Ганзи хочуть зберегти медаль чемпіона світу для Сікана, яку він продає заради України

Сьогодні, 8 квітня, переможцем торгів став клуб Сікана – Ганза. Ростокці спільно з уболівальниками зібрали майже мільйон гривень – медаль пішла з молотка за 32 тисячі доларів (943 585 грн.). Кошти будуть надіслані у фонд Ukraine Alive 2022, який адресно допомагає Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям. Золота медаль Сікана або залишиться у клубному музеї, або її повернуть українцю.

Нагадаємо, раніше свою нагороду переможця Кубка УЄФА пустив з молотка наставник Вереса Юрій Вірт – 220 тисяч гривень відправили на потреби ЗСУ. Переглянути інші лоти і взяти участь в аукціоні можна за посиланням.

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