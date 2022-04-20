"Парусные корабли" почти сохранили прописку во второй Бундеслиге, что позволяет им строить планы на следующий сезон. Тренерский штаб уже якобы выбрал шесть игроков, на которых рассчитывает в будущем, сообщает liga2-online со ссылкой на Kicker.

Ганза выкупила золотую медаль Сикана по ЧМ U-20 за почти миллион гривен

В этой компании нашлось место и Данилу Сикану. Его судьба активно обсуждается в кругу руководства. Но пока неизвестно, что хочет Ганза – продлить аренду, которая завершается летом, или вообще выкупить контракт 21-летнего украинца у Шахтера.

К слову, Сикан успел отыграть за команду из Ростока 10 поединков, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.