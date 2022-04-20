"Вітрильні кораблі" майже зберегли прописку в другій Бундеслізі, що дозволяє їм будувати плани на наступний сезон. Тренерський штаб вже нібито обрав шість гравців, на яких розраховує у майбутньому, інформує liga2-online з посиланням на Kicker.

Ганза викупила золоту медаль Сікана з ЧС U-20 за майже мільйон гривень

У цій компанії знайшлось місце і Данилу Сікану. Його доля активно обговорюється у колі керівництва. Та поки невідомо, що саме хоче Ганза – продовжити оренду, яка завершується влітку, чи взагалі викупити контракт 21-річного українця у Шахтаря.

До слова, Сікан встиг відіграти за команду з Ростока 10 поєдинків, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Сікан отримав пряму червону за удар по обличчю суперника – матч завершився масовою сутичкою