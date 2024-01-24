Состоялись матчи 3-го тура КАН-2023 в группе D. Счет и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Африки, 3-й тур

Группа D

Мавритания – Алжир – 1:0

Гол: Деллаи, 37,

Ангола – Буркина-Фасо – 2:0

Голы: Мабулулу, 36, Зини, 90+3

Алжир два стартовых матча свел вничью, подойдя к последнему туру на третьей строчке группы D. Но победа над аутсайдером квартета (Мавритания не набрала ни одного очка) гарантированно выводила "лис пустыни" в плей-офф Кубка Африки.

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Старт игры был за Алжиром, но подопечные Джамеля Бельмади не смогли воплотить свое давление в забитый гол. На 37-й минуте Мавритания шокировала "лисов пустыни", открыв счет. Яли Деллаи подстерег отскок мяча от соперника после дальнего удара и от стойки вогнал круглого в сетку. Этот гол стал единственным до перерыва.

На второй тайм вышел Рияд Марез, которого тренер оставил в запасе. Позже появился еще и Ислам Слимани, но забить снова могла Мавритания. На 85-й минуте Алжир спасла перекладина после удара Ба с нескольких метров. Однако это стало слабым утешением для "лис пустыни", которые так и не смогли спасти хотя бы ничью. Рияд Марез и компания сенсационно вылетели уже по итогам группового турнира.

КАН после Ганы теряет еще одну звездную команду – перед стартом турнира Алжир был четвёртым в списке фаворитов турнира. Он и финишировал четвертым, но в своей группе. Мавритания набрала три очка, заняла третье место в группе и впервые в своей истории вышла в плей-офф КАН!

В другом матче встретились на тот момент лидеры группы – Ангола и Буркина-Фасо имели по 4 очка. Счет открыла Ангола – Мабулулу замкнул подачу со штрафного. В компенсированное время Ангола забила снова и оформила выход в 1/8 финала с первого места. Вторая позиция у Буркина-Фасо.

Таким образом, определились уже три пары 1/8 финала Кубка Африки:

Кабо-Верде – Мавритания

Нигерия – Камерун

Экваториальная Гвинея – Гвинея.

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