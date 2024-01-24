"Чорні зірки" приїхали на Кубок африканських націй у статусі одного з лідерів. Утім, Гана не змогла вийти навіть з групи.

Кубок Африки: Єгипет дивом вийшов у плей-офф, Гана феєрично зганьбилася з аутсайдером, опинившись на межі вильоту

У першому матчі команда Г'ютона програла Кабо-Верде (1:2), а потім двічі зіграла внічию з Єгиптом (2:2) та Мозамбіком (2:2). Попри те, що Гана в турнірній таблиці посіла третє місце, вона не зможе розраховувати на путівку в плей-офф.

Прес-служба Федерації футболу Гани повідомила, що через невтішні результати Кріса Г'ютона звільнили з посади очільника команди. Англійський фахівець розпочав працювати з "чорними зірками" у лютому 2023 року.

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