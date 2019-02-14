Гамшик перешел в Далянь Ифань, – юрист Наполи

Юрист Наполи Маттиа Грассани сообщил, что Гамшик перешел в китайский клуб.

"В 20:30 по центральноевропейскому времени Гамшик стал игроком Далянь Ифан", – цитирует Грассиани Football Italia со ссылкой на радио Kiss Kiss Napoli.

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Ранее сообщалось, что словак подписал контракт с китайским грандом на 3 года. По условиям соглашения Марек будет получать 9 млн евро в год. Сумма отступных за хавбека составила 15 миллионов евро.

Напомним, Гамшик выступает за Наполи с 2007 года. За это время игрок провел за клуб 519 матчей, в которых отличился 121-м голом и 111-ю ассист.

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