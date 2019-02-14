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Гамшик перейшов у Далянь Іфан, – юрист Наполі

07:30 209 Читать на русском
Гамшик перейшов у Далянь Іфан, – юрист Наполі
Марек Гамшік / Фото ФК Наполі

Юрист Наполі Маттіа Грассані повідомив, що Марек Гамшик перейшов у китайський клуб.

"О 20:30 за центральноєвропейським часом Гамшик став гравцем Далянь Іфан", – цитує Грассіані Football Italia з посиланням на радіо Kiss Kiss Napoli.

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Раніше повідомлялось, що словак підписав контракт з китайським грандом на 3 роки. За умовами угоди Марек отримуватиме 9 млн євро на рік. Сума відступних за хавбека склала 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Гамшік виступає за Наполі з 2007 року. За цей час гравець провів за клуб 519 матчів, в яких відзначився 121-м голом і 111-ма асистами.

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Теги
Світ Марек Гамшік Марек Гамшік Наполі Наполі Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Далянь Іфан Далянь Іфан
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