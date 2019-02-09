Далянь Ифан предлагает Мертенсу 15 млн евро в год – бельгиец может присоединиться к Гамшику

Бельгийский нападающий Наполи Дрис Мертенс может переехать в Китай.

Китайский клуб Далянь Ифан хочет подписать форварда Наполи Дриса Мертенса, сообщает Sky Sport Italia.

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Клуб надеется соблазнить бельгийца зарплатой в 15 млн евро в год. Наполи не прочь продать игрока, но сумма трансфера должна составить не менее 45 млн евро.

Напомним, Далянь Ифан в ближайшее время завершит трансфер полузащитника Наполи Марека Гамшика за 20 млн евро.

Контракт 31-летнего Мертенса с Наполи действует до лета 2020 года. В текущем сезоне Серии А он принял участие в 20 матчах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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