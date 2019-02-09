Далянь Ифан предлагает Мертенсу 15 млн евро в год – бельгиец может присоединиться к Гамшику

Бельгийский нападающий Наполи Дрис Мертенс может переехать в Китай.
Китайский клуб Далянь Ифан хочет подписать форварда Наполи Дриса Мертенса, сообщает Sky Sport Italia.
Ювентус будущего: Роналду как магнит, сплав молодости и опыта, модель Баварии в действии
Клуб надеется соблазнить бельгийца зарплатой в 15 млн евро в год. Наполи не прочь продать игрока, но сумма трансфера должна составить не менее 45 млн евро.
Напомним, Далянь Ифан в ближайшее время завершит трансфер полузащитника Наполи Марека Гамшика за 20 млн евро.
Контракт 31-летнего Мертенса с Наполи действует до лета 2020 года. В текущем сезоне Серии А он принял участие в 20 матчах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Куртуа, Мората и события, изменившие Мадридское дерби для них обоих