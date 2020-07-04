Гамбург решил не продлевать контракт с Хекингом – тренер провалил задачу возвращения в элиту

Дитер Хекинг продержался на посту главного тренера Гамбурга ровно год.

Стороны решили не продлевать контракт, информирует официальный сайт клуба.

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Хекинг принял Гамбург перед началом сезона и получил четкую цель – возвращение в элиту. "Динозавры" долго шли среди лидеров второй Бундеслиги, но полностью завалили концовку. Сначала было потеряно место прямого подъема, а лишь одно очко в последних трех турах добило надежды одного из самых титулованных клубов Германии.

Добавим, что Гамбург вылетел из элиты в сезоне 2017/18, хотя до этого оставался единственной командой страны, которая не покидала первую Бундеслигу с начала ее основания.

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