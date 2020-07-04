toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Гамбург решил не продлевать контракт с Хекингом – тренер провалил задачу возвращения в элиту

4 июля 17:01 - Читати українською
Гамбург решил не продлевать контракт с Хекингом – тренер провалил задачу возвращения в элиту
Дитер Хекинг / Сайт Гамбурга

Дитер Хекинг продержался на посту главного тренера Гамбурга ровно год.

Стороны решили не продлевать контракт, информирует официальный сайт клуба.

Вердер не смог переиграть Хайденхайм в плей-офф за место в Бундеслиге

Хекинг принял Гамбург перед началом сезона и получил четкую цель – возвращение в элиту. "Динозавры" долго шли среди лидеров второй Бундеслиги, но полностью завалили концовку. Сначала было потеряно место прямого подъема, а лишь одно очко в последних трех турах добило надежды одного из самых титулованных клубов Германии.

Добавим, что Гамбург вылетел из элиты в сезоне 2017/18, хотя до этого оставался единственной командой страны, которая не покидала первую Бундеслигу с начала ее основания.

У Бундеслігу вийшов клуб з "вигаданого" міста – мем, який взяла на озброєння навіть Меркель

blog_ava
Шахтер отпустит игроков в короткий отпуск – бразильцам привычный отдых не светит
07:30
668
Теги
Германия Гамбург Гамбург Дитер Дитер Хеккинг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
10
мин
Бернли
14:00
Шеффилд Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук