Гамбург вирішив не продовжувати контракт з Хекінгом – тренер провалив завдання повернення в еліту

Дітер Хекінг протримався на посаді головного тренера Гамбурга рівно рік.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, інформує офіційний сайт клубу.

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Хекінг прийняв Гамбург перед початком сезону і отримав чітку ціль – повернення в еліту. "Динозаври" довго йшли серед лідерів другої Бундесліги, але повністю завалили кінцівку. Спочатку було втрачене місце прямого підйому, а лише одне очко в останніх трьох турах добило надії одного з найтитулованіших клубів Німеччини.

Додамо, що Гамбург вилетів з еліти в сезоні 2017/18, хоча до цього залишався єдиною командою країни, яка не покидала першу Бундеслігу з початку її заснування.

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