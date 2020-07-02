Вердер не смог переиграть Хайденхайм в плей-офф за место в Бундеслиге

Бременский Вердер разошелся миром с Хайденхаймом в первом матче стыков за место в высшем дивизионе чемпионата Германии на новый сезон.

Германия, плей-офф за место в Бундеслиге

Вердер – Хайденхайм – 0:0

Удаление: Мойсандер, 87 (В, вторая желтая карточка)

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После феерического разгрома Кельна в последнем туре чемпионата "музыканты" стали безусловным фаворитом противостояния за место в лиге на новый сезон. Однако, поединок против Хайденхайма не стал легкой прогулкой для бременцев. Хозяева больше контролировали мяч, пытались зажать гостей на собственной половине поле, но реализовать свои моменты не смогли.

В свою очередь Хайденхайм периодически выбегал в контратаки и мог наказать Вердер за расточительность. Правда, и свои моменты представитель второй Бундеслиги реализовать не сумел. Однако команда из Баден-Вюртемберга может реабилитироваться в ответном матче.

Уже 6 июля на уютной Фойт-Арене соперникам придется определить последнего участника Бундеслиги сезона 2020/21.

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