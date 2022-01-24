Гвинея и Гамбия встречались в рамках 1/8 финала Кубка Африки. Читайте отчет на Футбол 24.

Кубок Африки, 1/8 финала

Гвинея – Гамбия – 0:1

Гол: Барроу, 71

Удаления: Конте, 90+3 – Нье, 87

5 сальто подряд: голкипер роскошно отметил выход в четвертьфинал Кубка Африки

В первой половине встречи соперники вели себя осторожно, сильно не рискуя, ведь цена ошибки была очень высокой.

После перерыва Гамбии удалось выйти вперед благодаря точному удару форварда Болоньи Мусы Барроу. Дальше температура на поле повысилась, и арбитру пришлось успокаивать футболистов "горчичниками", а ближе к финальному свисту рефери удалил по одному игроку из каждой команды. Номинальным гостям удалось удержать минимальную победу.

В четвертьфинале Гамбия встретится с победителем пары Камерун – Коморы.