5 сальто подряд: голкипер роскошно отметил выход в четвертьфинал Кубка Африки
Поединок 1/8 финала КАН между Буркина-Фасо и Габоном подарил не только драматическую развязку в серии пенальти, но и красивое празднование.
Буркина-Фасо обыграла Габон в послематчевой серии 11-метровых со счетом 7:6 (1:1 в основное время). Игроки обеих команд не реализовали 5 пенальти. Решающим стал выстрел Исмаила Уэдраого.
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После этого удара Эрве Коффи, который был за пределами штрафной, сорвался с ног и выдал роскошное празднование. 5 сальто подряд – как квинтэссенция всего матча за выход в четвертьфинал Кубка африканских наций. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало вирусным.
Заметим, в 1/4 финала Кубка Африки Буркина-Фасо встретится с Тунисом, минимально переигравшим Нигерию (1:0). Поединок запланирован на 29 января.
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