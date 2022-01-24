Поединок 1/8 финала КАН между Буркина-Фасо и Габоном подарил не только драматическую развязку в серии пенальти, но и красивое празднование.

Буркина-Фасо обыграла Габон в послематчевой серии 11-метровых со счетом 7:6 (1:1 в основное время). Игроки обеих команд не реализовали 5 пенальти. Решающим стал выстрел Исмаила Уэдраого.

Буркина-Фасо в эпической серии пенальти победила Габон и стала первым участником 1/4 финала КАН

После этого удара Эрве Коффи, который был за пределами штрафной, сорвался с ног и выдал роскошное празднование. 5 сальто подряд – как квинтэссенция всего матча за выход в четвертьфинал Кубка африканских наций. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало вирусным.

На случай, если вы пропустили вчерашнее мероприятие #AFCON2021 , вратарь Буркина-Фасо Эрве Коффи показал всем *в точности*, как нужно праздновать победу в решающей серии пенальти pic.twitter.com/4IW4VEuRcg - Супербру (@Superbru) 24 января 2022 г.

Заметим, в 1/4 финала Кубка Африки Буркина-Фасо встретится с Тунисом, минимально переигравшим Нигерию (1:0). Поединок запланирован на 29 января.