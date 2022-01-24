Гвінея та Гамбія зустрічались в рамках 1/8 фіналу Кубка Африки. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Африки, 1/8 фіналу

Гвінея – Гамбія – 0:1

Гол: Барроу, 71

Вилучення: Конте, 90+3 – Ньє, 87

У першій половині зустрічі суперники поводились обережно, сильно не ризикуючи, адже ціна помилки була дуже високою.

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Після перерви Гамбії вдалось вийти вперед завдяки влучному удару форварда Болоньї Муси Барроу. Далі температура на полі підвищилась, і арбітру довелось заспокоювати футболістів "гірчичниками", а ближче до фінального свистка рефері вилучив по одному гравцю з кожної команди. Номінальним гостям все ж вдалось втримати мінімальну перемогу.

У чвертьфіналі Гамбія зустрінеться з переможцем пари Камерун – Комори.

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