Кристоф Гальтье после продолжительного перерыва уехал за пределы Франции. Наставник возглавил Аль-Духайль из Катара.

Аль-Духайль объявил о назначении 57-летнего Кристофа Гальтье главным тренером команды. В этой должности француз заменил бывшего форварда Милана и сборной Аргентины Эрнана Креспо, сообщил официальный сайт катарского клуба.

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Детали сделки не разглашаются. Работа в Катаре станет очередным зарубежным опытом для Гальтье. Еще в 2000-х тренер работал в Англии (Портсмут), ОАЭ (Аль-Айн) и Греции (Арис). После этого Кристоф Гальтье работал только во Франции – Сошо, Сент-Этьен, Лион, Лилль и Ницца.

Последним местом работы наставника был ПСЖ, который он возглавлял в сезоне 2022/23. В Париже тренер стал чемпионом Франции, но этого не хватило для продолжения работы. Теперь Гальтье будет тренировать Филиппе Коутинью и компанию.

Аль-Духайль занимает 5-е место в чемпионате Катара. После пяти туров команда набрала 10 очков и отстает от лидера турнирной таблицы на 3 пункта.

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