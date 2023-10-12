Крістоф Гальтьє після тривалої перерви поїхав за межі Франції. Наставник очолив Аль-Духайль з Катару.

Аль-Духайль оголосив про призначення 57-річного Крістофа Гальтьє головним тренером команди. На цій посаді француз замінив колишнього форварда Мілана і збірної Аргентини Ернана Креспо, повідомив офіційний сайт катарського клубу.

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Деталі угоди не розголошуються. Робота в Катарі стане черговим іноземним досвідом для Гальтьє. Ще у 2000-х тренер їздив в Англію (Портсмут), ОАЕ (Аль-Айн) та Грецію (Аріс). Після цього Крістоф Гальтьє працював лише у Франції – Сошо, Сент-Етьєн, Ліон, Лілль та Ніцца.

Останнім місцем роботи наставника був ПСЖ, який він очолював у сезоні 2022/23. У Парижі тренер став чемпіоном Франції, але цього забракло, щоб уникнути звільнення. Тепер Гальтьє тренуватиме Філіппе Коутінью та компанію.

Аль-Духайль посідає 5 місце у чемпіонаті Катару. Після п'яти турів команда набрала 10 очок і відстає від лідера турнірної таблиці на 3 пункти.

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